Potpisan Protokol o postupanju u slučajevima silovanja u Tuzlanskom kantonu

U prostorijama Kriznog centra koji djeluje u okviru Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla, potpisan je Protokol o postupanju u slučajevima silovanja u Tuzlanskom kantonu.

Protokol su potpisali predstavnici šest institucija i organizacija, među kojima je i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje je u ovom procesu zastupao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović. U ime Tužilaštva, Protokol je potpisala sekretar Amna Adriana Brčinović.

Potpisnici Protokola su i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstvo zdravstva TK, Ministarstvo za rad, socijalnu zaštitu i povratak TK, JZU UKC Tuzla i Udruženje građana „Vive Žene“ – Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla.

Ovim dokumentom uspostavlja se okvir koordinisanog i multidisciplinarnog postupanja nadležnih institucija, s ciljem unapređenja zaštite žrtava silovanja, efikasnijeg procesuiranja počinilaca te osiguravanja pravovremene medicinske, psihološke, socijalne i pravne podrške.

Poseban značaj Protokola ogleda se u uspostavljanju jasnih obaveza i procedura postupanja svih uključenih institucija, uz poštivanje dostojanstva, privatnosti i prava žrtve, te sprečavanje njene sekundarne viktimizacije.