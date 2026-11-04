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Potpisan Protokol o postupanju u slučajevima silovanja u Tuzlanskom kantonu

By admin
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U prostorijama Kriznog centra koji djeluje u okviru Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla, potpisan je Protokol o postupanju u slučajevima silovanja u Tuzlanskom kantonu.
Protokol su potpisali predstavnici šest institucija i organizacija, među kojima je i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje je u ovom procesu zastupao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović. U ime Tužilaštva, Protokol je potpisala sekretar Amna Adriana Brčinović.
Potpisnici Protokola su i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstvo zdravstva TK, Ministarstvo za rad, socijalnu zaštitu i povratak TK, JZU UKC Tuzla i Udruženje građana „Vive Žene“ – Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla.
Ovim dokumentom uspostavlja se okvir koordinisanog i multidisciplinarnog postupanja nadležnih institucija, s ciljem unapređenja zaštite žrtava silovanja, efikasnijeg procesuiranja počinilaca te osiguravanja pravovremene medicinske, psihološke, socijalne i pravne podrške.
Poseban značaj Protokola ogleda se u uspostavljanju jasnih obaveza i procedura postupanja svih uključenih institucija, uz poštivanje dostojanstva, privatnosti i prava žrtve, te sprečavanje njene sekundarne viktimizacije.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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