Narednih dana nestabilno vrijeme s pljuskovima, četvrtka i petak bez padavina

U utorak, 5. augusta, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuje povećana niska naoblaka, uz mogućnost za lokalno slabu i kratkotrajnu kišu. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatlim područjima slab sjeverni i sjeveroistočni vejtar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 33 stepeni.

U srijedu, 6. augusta, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena do pojačana bura, a u ostaku zemlje sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 34 stepeni.

U četvrtak, 7. augusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne je moguća niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepeni.

U petak, 8. augusta, sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.