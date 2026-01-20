Autobusi iz BiH se sve više isključuju iz saobraćaja u Njemačkoj: Opasni su po živote!

Protekle sedmice njemački saobraćajni inspektori proveli su opsežnu kontrolu turističkog autobuskog saobraćaja u Frankfurtu, tokom koje su svi sumnjivi autobusi sprovođeni u depo gradskog prevoznika VGF (Verkehrsgesellschaft Frankfurt) u Mannheimer Straße.

U akciji je učestvovalo više od 100 pripadnika inspekcijskih i policijskih službi, koji su kontrolisali autobuse na dugim međunarodnim linijama, a fokus je bio na tehničkoj ispravnosti vozila i radnim uslovima vozača.

Jedinstvena akcija na nivou Njemačke

„Imamo oko 100 pripadnika snaga iz tri savezne pokrajine“, izjavio je vođa akcije Jerg Lang. Autobusi iz Hessena, Rheinland-Pfalza i Baden-Württemberga odmah su sprovođeni na detaljnu kontrolu.

„Ovo je jedinstvena akcija u cijeloj zemlji. Frankfurt je jedno od najvećih čvorišta autobuskog saobraćaja“, naglasio je Lang.

Koordinaciju operacije prvi put je vodila policijska nadzornica Alexandra Kerber, koja je istakla da se provjerava svaki detalj. „Sigurnost je na prvom mjestu“, poručila je Kerber.

Premoreni vozači i tehnički nedostaci

Autobusi su zaustavljani na autoputevima i u blizini Glavne željezničke stanice u Frankfurtu, a potom upućivani u VGF depo na detaljan pregled.

„Mnogi autobusi imaju izuzetno duge relacije. Vozači su često premoreni, otkrivamo tehničke nedostatke, ali i sumnje na krijumčarenje“, kazala je Kerber, pokazujući na rendgenski uređaj carinske službe. Ona je angažovana u nadzoru komercijalnog putničkog saobraćaja.

Autobus iz BiH isključen iz saobraćaja

Najviše pažnje izazvao je dvospratni autobus iz Bosne i Hercegovine, koji je pregledao Andreas Fleischhauser iz saobraćajne uprave u Darmstadtu.

„Nadajmo se da još uvijek može kočiti“, rekao je Fleischhauser dok je baterijskom lampom provjeravao gume. Već zvuk prilikom gašenja motora ukazivao je na ozbiljan kvar.

„Ni kočnice ni servo volan ne funkcionišu. Autobus se odmah isključuje iz saobraćaja. Putnici s prtljagom moraju do željezničke stanice i sami organizovati nastavak putovanja“, izjavio je Fleischhauser.

Iako su putnici bili iscrpljeni i promrzli, inspektori su naglasili da nije bilo alternative. „Dalja vožnja jednostavno nije moguća. Ovo je opasno po život“, dodao je.

Vozači za volanom i više od 26 sati

Pored autobusa iz BiH, na kontroli su se našla i vozila iz Rumunije, Bugarske i Kosova.

„Imali smo vozače koji su na putu već 26 sati“, rekla je Kerber. „Ranije smo zabilježili i slučaj vozača koji je vozio više od 30 sati bez adekvatnog odmora. To je apsolutno nedopustivo.“

Njemačke vlasti poručuju da će se ovakve pojačane kontrole nastaviti i u narednom periodu, s ciljem povećanja sigurnosti putnika i učesnika u saobraćaju.