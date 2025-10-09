Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Počinje isplata invalidnina za više kategorija u FBiH, evo ko će sve dobiti novac

By admin
0
59

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca nositelje ratnih odličja za septembar 2025. godine, u ukupnom iznosu od 30.967.060,48 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 27.174.741,88 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućenima bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Prethodni članak
Prognoza do ponedjeljka: Očekuje se promjena vremena i porast temperatura do 25°C
Naredni članak
Njemačko državljanstvo: Ukida se ubrzana procedura
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a