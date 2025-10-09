Počinje isplata invalidnina za više kategorija u FBiH, evo ko će sve dobiti novac

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca nositelje ratnih odličja za septembar 2025. godine, u ukupnom iznosu od 30.967.060,48 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 27.174.741,88 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućenima bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.