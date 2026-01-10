Objavljen raspored dobrovoljnog darivanja krvi narednih dana u TK

U narednim danima na području Tuzlanskog kantona bit će organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u više gradova i opština, s ciljem obezbjeđivanja dovoljnih zaliha za potrebe zdravstvenih ustanova.

Akcije počinju u ponedjeljak, 12. januara 2026. godine, u Tuzli, gdje će krv moći darovati stanovnici mjesnih zajednica Gornja Tuzla, Simin Han i Slavinovići. Darivanje će se obavljati u Poliklinici za transfuziologiju u terminu od 8 do 15 sati.

Dan kasnije, 13. januara, akcija se nastavlja u Srebreniku. Krv će moći darovati stanovnici mjesnih zajednica, kao i zaposleni u preduzećima i ustanovama, u Domu kulture, od 9 do 12 sati.

U srijedu, 14. januara, akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana u Kalesiji za članove Medžlisa Islamske zajednice Kalesija. Darivanje će se odvijati u prostorijama Medžlisa, u periodu od 8 do 12 sati.

U Lukavcu je darivanje krvi planirano za četvrtak, 15. januara, za uposlenike kompanije GIKIL. Akcija će biti održana u prostorijama ove kompanije, također od 8 do 12 sati.

Posljednja akcija u ovom ciklusu bit će organizovana u Tuzli u petak, 16. januara, kada će krv moći darovati stanovnici mjesnih zajednica Batva i Solana, u Poliklinici za transfuziologiju, u terminu od 8 do 15 sati.

Iz zdravstvenih ustanova podsjećaju da se, osim u navedenim terminima, krv može darovati svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, u periodu od 8 do 15 sati.