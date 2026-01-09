Ažurirane informacije nadležnih institucija: Snijeg i niske temperature u Federaciji BiH

Prema najnovijim informacijama nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine nakon sniježnih padavina i otapanja snijega u višim predjelima, bilježi se blagi porast vodostaja rijeka i prisutan je daljnji rizik od izlijevanja, bujičnih tokova, plavljenja nižih područja i mogućih klizišta na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog, Unsko-sanskog i Posavskog kantona.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za centralna, istočna i sjeverna područja Bosne. Minimalne temperature zraka kretat će se od -14 do -10 °C. Prema prognozi FHMZ-a, u subotu, 10. januara 2026., u većem dijelu zemlje očekuje se snijeg, dok će na jugu padati kiša. Prije podne u nizinama moguća je pojava ledom zaleđene kiše. Više padavina očekuje se u centralnim i istočnim područjima (5-15 cm novog snijega), a na planinama do 20 cm.

Zbog niskih temperatura i očekivanih padavina, FUCZ apeluje na kantonalne i općinske službe civilne zaštite da kontinuirano obilaze najugroženija područja i po potrebi odmah aktiviraju snage zaštite i spašavanja, u skladu s planovima i nadležnostima, radi zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Informacije BIHAMK-a ukazuju da je stanje na putevima otežano, posebno u zapadnim i planinskim krajevima BiH. Snježne padavine dodatno otežavaju saobraćanje u gradskim zonama.

Federalna uprava civline zaštite apeluje na poslodavce i javne ustanove da ispune zakonske obaveze u ovakvim vremenskim uvjetima i doprinesu nesmetanom kretanju i sigurnosti građana.

Federalna uprava civilne zaštite također kontinuirano prati stanje putem Federalnog operativnog centra, prikuplja informacije, procjenjuje situaciju i potrebe za pružanjem pomoći u vidu sredstava i opreme. U stalnoj je komunikaciji s kantonalnim i općinskim službama civilne zaštite, kako bi se u slučaju potrebe za angažmanom operativnih snaga dao najefikasniji odgovor. Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite ostaju u pripravnosti za brzu reakciju.