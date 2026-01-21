Srijeda, 21 Januara, 2026
Odbijen tužbeni zahtjev Alise Mutap – Ramić, Murisu Memiću mora isplatiti troškove postupka

Alisa Mutap-Ramić, bivša djevojka ubijenog Dženana Memića dužna je Murizu Memiću isplatiti troškove parničnog postupka u iznosu od 1.928,16 KM, u roku od 30 dana od dostave prepisa presude.

Općinski sud u Sarajevu nakon zaključene rasprave 19. decembra 2025. održane u prisustvu punomoćnika parničnih stranaka donio je 16. januara 2026. godine presudu čime je odbijen tužbeni zahtjev.

Alisa Mutap-Ramić tužila je Muriza Memića za klevetu, a zbog izjave: „Alisa se bavila prostitucijom, potječe iz nečasne porodice.“

U obrazloženju presude, između ostalog, navodi se da je tužiteljica 13. januara 2020. godine podnijela tužbu protiv tuženog, u kojoj je navela da je 18.10.2019. godine na YouTube kanalu samoproklamovanog novinara istraživača Alena Avdića, objavljen intervju sa tuženim Murizom Memićem, ocem Dženana Memića, pod naslovom „Muriz otkriva šokantne detalje: „Alisa Mutap se bavila…“.
