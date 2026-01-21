Sredstva osigurao Tuzlanski kanton: Selektivni navodi o obnovi škola u TK zahtijevaju precizno pojašnjenje

Povodom vijesti koje su pojedini mediji objavili o potpisivanju ugovora u prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i izvođača radova na projektu građevinske rekonstrukcije pet školskih objekata na području Tuzlanskog kantona, smatramo neophodnim radi tačnog informisanja javnosti iznijeti sveobuhvatne činjenice.

Tačno je da se projekat rekonstrukcije školskih objekata finansira iz sredstava Njemačke razvojne banke (KfW), te da je KfW dana 23.12.2025. godine dao saglasnost za potpisivanje ugovora sa izabranim izvođačima radova, uz očekivano uvođenje izvođača u posao početkom februara 2026. godine.

Međutim, u objavljenim tekstovima izostavljene su ključne činjenice, čime je javnost dovedena u zabludu, a projekat se, u nedostatku drugih konkretnih aktivnosti Vlade FBIH na području našeg kantona, pokušava prisvojiti i predstaviti kao njihov.

Naime, na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.08.2022. godine donijela Odluku o kreditnom zaduženju i prihvatanju grant sredstava kod KfW-a putem Revolving fonda Federacije BiH. Tom odlukom odobreno je kreditno zaduženje Tuzlanskog kantona u iznosu od 4.037.811,04 KM za sufinansiranje mjera rekonstrukcije i implementacije mjera energetske efikasnosti na navedenim školskim objektima.

Dodatno, Ugovor o načinu povrata sredstava sa Union bankom potpisan je 28.12.2022. godine od strane tadašnjeg ministra finansija Tuzlanskog kantona, Suada Mustajbašića, što jasno potvrđuje da je upravo tadašnji saziv Vlade Tuzlanskog kantona osigurao finansijska sredstva i stvorio preduslove za realizaciju ovog projekta.

Kako se vidi i iz tabele koja je objavljena uz inicijalnu informaciju, Federalna Vlada osigurala je sredstva za sufinansiranje u visini iznosa PDV-a (1,3 miliona KM), na čemu im je Vlada TK zahvalna.

Iz navedenog je evidentno da sredstva za realizaciju projekta nije osigurala Federacija BiH, kako se nastoji prikazati u pojedinim medijskim objavama, već Tuzlanski kanton, kroz vlastite odluke i preuzete finansijske obaveze.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izražava zadovoljstvo što je Federalno ministarstvo prostornog uređenja konačno pristupilo formalnom potpisivanju ugovora, čime je otkočena realizacija ovog izuzetno važnog projekta. Istovremeno podsjećamo da je Ministarstvo obrazovanja i nauke u protekle tri godine u više navrata urgiralo prema Federalnom ministarstvu prostornog uređenja s ciljem ubrzanja aktivnosti.

Smatramo da je selektivno predstavljanje činjenica, u kontekstu predizborne kampanje, neodgovorno i štetno, te pozivamo sve i političke partije i pojedince da se u javnom prostoru uzdrže od politizacije projekata koji su rezultat institucionalnog kontinuiteta i konkretnih odluka Tuzlanskog kantona, a u interesu građana i obrazovnog sistema.