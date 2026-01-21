Srijeda, 21 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Određena mjera pritvora za Semira Dučića (40) iz Sarajeva

By admin
0
20

Općinski sud u Živinicama prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Semira Dučića (40) iz Sarajeva (općina Ilidža) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Živnicama pripadnici Federalne uprave policije FBiH su u večernjim satima 18. januara 2026. godine na magistralnom putu M-17 na području Kladnja obavili pretres automobila kojeg je osumnjičeni koristio, te je pronađeno jedno pakovanje sa oko 1 kilogram opojne droge amfetamin pripremljene za dalju prodaju.

Nakon pretresa osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Dučića.

Istražne radnje su u toku.

Prethodni članak
Saopćenje za javnost povodom incidenta u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari
Naredni članak
Jedanaest godina od odlaska Kemala Montena
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a