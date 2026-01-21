Jedanaest godina od odlaska Kemala Montena

Na današnji dan 2015. godine u Zagrebu je preminuo Kemal Monteno, kantautor i izvođač čije su pjesme obilježile više generacija.

Monteno je rođen 1948. godine u Sarajevu, a karijera mu je trajala više od četiri decenije. Objavio je niz albuma i autorskih izdanja, a njegov prepoznatljivi stil donio mu je publiku širom bivše Jugoslavije i šire.

Na muzičkoj sceni pojavio se 1967. godine, nastupom na festivalu „Vaš šlager sezone“, gdje je pjesmom „Lidija“ brzo stekao popularnost. Kasnije je redovno nastupao na festivalima i osvajao nagrade, a pjesme poput „Zemljo moja“, „Sarajevo, ljubavi moja“ i „Nekako s proljeća“ ostale su među njegovim najpoznatijim djelima i trajno su vezane za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Posebno mjesto u njegovom opusu ima balada „Sarajevo, ljubavi moja“, koju je komponovao na stihove prijatelja Alije Hafizovića i koju je često izvodio na koncertima, kao posvetu rodnom gradu.

Monteno je, osim vlastite karijere, potpisivao muziku i tekstove i za druge izvođače, te sarađivao s brojnim imenima regionalne scene, među kojima su Arsen Dedić, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Gabi Novak, Ismeta Krvavac i drugi.

Kemal Monteno sahranjen je u Aleji velikana na sarajevskom gradskom groblju Bare, a njegova muzika i danas ostaje dio zajedničke kulturne memorije.