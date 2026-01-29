Danas je održana 53. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Kao prvu tačku dnevnog reda Skupština je razmatrala Informaciju o sigurnosnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, s posebnim osvrtom na događaj od 24.1.2026. godine, kada je u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla došlo do masovne tuče većeg broja navijača fudbalskih klubova Crvena zvezda i Hajduk. Skupština je primila k znanju navedenu Informaciju, te donijela sljedeće zaključke:

Skupština Tuzlanskog kantona odaje priznanje pripadnicima Uprave policije i Ministarstvu

unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na brzom i efikasnom odgovoru na incident koji se dogodio 24.1.2026. godine u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla

Skupština Tuzlanskog kantona izražava zahvalnost građanima Mjesne zajednice Dubrave i

okolnih mjesta koji su pružili pomoć pripadnicima Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da se bezbjednosna situacija stavi pod kontrolu u što kraćem roku

Skupština Tuzlanskog kantona daje punu podršku Upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih

poslova Tuzlanskog kantona za poduzimanje svih neophodnih mjera kako bi se prevenirali slični događaji u budućnosti

Traži se od Međunarodnog aerodroma Tuzla da, poučeni dešavanjima od 24.1.2026. godine,

pojačaju zaštitne mjere na Aerodromu

Traži se od nadležnih državnih i entitetskih institucija (Granične policije, Federalnog

ministarstva unutrašnjih poslova, SIPA-e, OSA-e) da, u okviru svojih nadležnosti, dostave informacije o navedenom događaju

Traži se od svih predstavnika Tuzlanskog kantona u federalnim i državnim zakonodavnim

organima da zatraže zasjedanja komisija koje se bave pitanjima sigurnosti, kako bi se razmotrio incident od 24.1.2026. godine u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla.



Skupština Tuzlanskog kantona danas je donijela Zakon o dopuni Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Dopunom je precizirana odredba koja se tiče korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, na način da se, u slučajevima kada nije usaglašena prostorno-planska dokumentacija općine odnosno grada i Kantona, u dijelu koji nije usaglašen, primjenjuje prostorno-planska dokumentacija Kantona.

Danas je donesen i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti Tuzlanskog kantona. Preciznije je definisana odredba Zakona koja se odnosi na vojne ambulante i ambulantu na lokaciji Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla.

Skupština Tuzlanskog kantona donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Između ostalog, precizirane su odredbe u vezi s mogućnosti obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti na nivou Kantona, prvenstveno javnog prevoza putnika, te precizirane odredbe u vezi propisivanja iznosa komunalne naknade od strane jedinica lokalne samouprave, u odnosu na namjenu objekta za koji se komunalna naknada određuje.

Danas je prihvaćen nacrt Zakona o arhivskoj djelatnosti. Razlog za donošenje novog zakona je što je Zakon o arhivskoj djelatnosti u Tuzlanskom kantonu donesen 2000. godine, te je imao više izmjena i potrebno je bilo na cjelovit način regulisati ovu materiju. Javna rasprava o ovom nacrtu zakona trajat će 30 dana, a provest će je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Prihvaćen je i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama, kojim su preciznije definisana određena pitanja i uređena ova oblast u skladu sa stvarnim potrebama organizacije. Javna rasprava o ovom nacrtu zakona trajat će 20 dana, a provest će je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Skupština Tuzlanskog kantona donijela je i: Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, Odluku o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, Odluku o imenovanju člana Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Odluku o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, te prihvatila Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj finansijske revizije o praćenju postupanja po preporukama iz Izvještaja finansijske revizije Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, sa praćenjem na implementaciji preporuka do 31.12.2024. godine, te prihvatila Program mjera o praćenju postupanja po preporukama iz Izvještaja finansijske revizije za 2021. godinu.

Donesen je Zaključak u vezi sa zahtjevom za davanje autentičnog tumačenja člana 30. stav (l) tačka a) i člana 31. stavovi (1) i (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2024. godini je primljena k znanju, uz zaključke kojima se traži sagledavanje stanja objekta Muzeja istočne Bosne, iznalaženje sredstava za građevinske i infrastukturne radove na ovom objektu, te da se Skupštini dostavi informacija o dosadašnjim ulaganjima odnosno planovima budućih ulaganju u Muzej istočne Bosne.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona