Petak, 30 Januara, 2026
Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo teške karđe.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 62 pregleda i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar kontejnera u Ulici 211. brigade.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 30.01.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika u naselju Podorašje Škola prema Previlama u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici vode u naseljima : Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.
Danas u Srebreniku očekuje se vedro i suho vrijeme tokom cijelog dana, bez padavina. Temperature će se kretati od 0°C u ranim jutarnjim satima do 7°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 4.5 m/s.
