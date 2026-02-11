Servisne informacije: Planirana isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljena su 42 pregleda, 2 terenske intervencije i 2 kućne posjete, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, dvije djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika, danas 11.02.2026. godine (srijeda):

– u naselju Sječe u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Babunovići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Dana 12.02.2026. godine (četvrtak):

– u naseljima: Kosica, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Cerik, Ormanica, Hrgovi, Zubovo Brdo, Hujdurovići, Fazanerija, Vrela, Špionica Škola, Tutnjevac, Badelka, Špionica Donja Novo Naselje, Huremi, Mustafići i Špionica Gornja u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

– u naseljima: Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja i Gornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, Tinja Centar, Cvijanovići, Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja Luke, Donja Dragunja Škola, Namlići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jasenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se suho i vedro vrijeme tokom većeg dijela dana, s maksimalnom temperaturom od oko 15 stepeni. Rano ujutro bit će hladno, oko 2 stepena, a tokom dana vjetar će slabije puhati iz jugoistočnog i južnog pravca. U kasnim večernjim i noćnim satima postoji mala vjerovatnoća za slabe pljuskove