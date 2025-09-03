U okviru manifestacije OGUS sinoć je u Domi kulture u Srebreniki odigrana predstava “Nije bila Peta, bila je Deveta”, autora Alda Nicolaja i u režiji Midhata Kušljugića.

U ovoj pozorišnoj predstavi “Nije bila Peta, bila je Deveta”, publika se susreće s napetom i duhovitom pričom o ljubavi, manipulaciji i zločinu koji ne ide prema planu. Riječ je o crnoj komediji koja na briljantan način preispituje granice ljudske moralnosti i posljedice odluka vođenih sirovom strašću i sebičnošću.

U središtu radnje je Eva (Ivana Perkunić Mešalić), harizmatična i proračunata žena koja se, gotovo slučajno, zaljubljuje u mlađahnog i naivanog Bruna (Elmir Krivalić). Njihova veza isprva djeluje romantično, ali ubrzo poprima mračan zaokret. Eva, nezadovoljna svojim brakom s imućnim ali hladnim Marijom (Midhat Kušljugić), počinje kovati plan kako da se riješi supruga i zauvijek ostane s Brunom. Koristeći svoju inteligenciju i šarm, Eva uspijeva navesti Bruna da povjeruje kako je ubistvo Marija jedini izlaz za njihovu ljubav.