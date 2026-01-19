Operativna akcija „Luka“ – lišene slobode tri osobe

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su (18. 01. 2026. godine), u okviru operativne akcije kodnog naziva „Luka“, lišili slobode tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivična djela „Organizirani kriminal“ i „Neovlašteni promet opojnim drogama“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Prilikom realizacije operativne akcije kod osoba lišenih slobode otkrivena su i privremeno oduzeta dva kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.

Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, navedene osobe će biti predate u dalju nadležnost Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Prilikom realizacije operativne akcije ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo.