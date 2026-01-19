Utorak, 20 Januara, 2026
Planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 21.01.2026. godine (srijeda), na području Grada Srebrenika u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

