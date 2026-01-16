Počela podjela dopunskih taksi oznaka za ’26.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona počelo je podjelu ovogodišnjih dopunskih taksi oznaka za prijevoznike sa područja TK. Trenutno taksi djelatnost na području TK obavlja 440 taksi prijevoznika sa 579 vozila.

„Lice koji posjeduje vozilo koje je obilježeno dopunskom taksi oznakom, znači da posjeduje odgovarajuću licencu za obavljanje djelatnosti taksi i prijevoza na području Tuzlanskog kantona i to vozilo ispunjava sve propisane uslove da može obavljati djelatnost taksi prijevoza na području našeg kantona. Također, vozači koji upravljaju tim vozilima su licencirani vozači koji su položili ispiti za taksi vozača od strane nadležnog ministarstva, posjeduju iskaznicu za vozača od nadležnog ministarstva i imaju uplaćene javne prihode“, rekao je na jučerašnjoj konferenciji za medije pomoćnik ministra za saobraćaj TK Nenad Lukanović.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK od 2001. godine kontinuirano izdaje licence za obavljanje javnog prijevoza u unutrašnjem cestovnom prometu, a od 2003. godine i dopunske taksi oznake. Najveći broj taksi prijevoznika, njih 195, registrovano je na području grada Tuzla, gdje je registrovano 32 pravna lica sa 163 taksi vozila i 163 fizičkih lica sa po jednim taksi vozilom.

Predstavnik Udruženja „Tuzla Taksi“ Almir Kovačević istaknuo je važnost dopunskih oznaka.

„One su važne također i za korisnike taksi usluga, policijske organe, inspekcijske službe jer korisnici mogu prepoznati registrovanog taksi prevoznika od neregistrovanog. Svaki grad ima svoju boju, Tuzla plavu, Kalesija zelenu, Živinice su na primjer žute“, rekao je Kovačević iskoristivši priliku da čestita Dan vozača svim profesionalnim vozačima i učesnicima u saobraćaju uz što manje problema, a što više međusobnog poštivanja i suradnje te poštivanja saobraćajnih propisa.

U svim ostalim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 242 fizička i 3 pravna lica.

Na području Kalesije postoji Udruženje taksista “Kalesija taxi” čiji predsjednik Alija Serdarević već 20 godina obavlja ovu djelatnost. Upravo taksi oznake pomažu da se bore sa nelegalnim taksistima, kojih na ovom području ima još uvijek, napominje Serdarević te ističe dobru saradnju sa resornim ministarstvom i lokalnim vlastima.

Ministarstvo sugeriše i ujedno upozorava građane TK da u slučaju korištenja taksi prijevoza obavezno vode računa da li se na taksi vozilu nalaze važeće dopunske taksi oznake za 2026. godinu kao i da vode računa da li su taksi vozila obilježena dopunskom taksi oznakom sa nazivom općine ili /grada u kome koriste tu taksi oznaku, čime će izbjeći nepotrebna kažnjavanja.

Svi taksi prevoznici mogu podići dopunske oznake u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK do 27. februara 2026. godine. Nakon tog roka inspektori za cestovni saobraćaj i pripadnici uniformisane policije će podnositi prekršajne naloge, odnosno zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za taksi prijevoznike koji nisu na propisani način označeni dopunskom taksi oznakom, rečeno je na današnjoj press konferenciji.