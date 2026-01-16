Danas oblačno, popodne više sunca, biometeorološke prilike povoljne

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bugojno 0; Drvar, Ivan Sedlo i Zenica 1; Srebrenik, Livno i Sanski Most 2; Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo i Tuzla 3; Doboj 4; Mostar 7; Trebinje 8; Bihać 10°C.

Danas više oblačnosti dio prijepodneva. Sunčanije u drugoj polovini dana. Po kotlinama u centralnim područjima moguća je dugotrajna magla. Vjetar je slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C.

Biometeorološke prilike i dalje su povoljne. Moguće je da jutarnji sati u centralnim područjima budu svježiji i magloviti, što će uzrokovati manje probleme osjetljivim osobama, stoga je potrebno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Sa odmicanjem dana, izgledno je razvedravanje i ljepša opšta slika. U Bosni će temperature sporije rasti, pri tome će ipak biti osjetno ugodnije u odnosu na protekli period. Na zapadu i u Hercegovini sunčanije i toplije već od prijepodneva.