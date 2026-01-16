Alarm iz transportnog sektora: Bez hitne reakcije nadležnih do 26. januara slijedi ekonomski udar

Bosna i Hercegovina ima još svega nekoliko dana da spriječi ozbiljan poremećaj lanaca snabdijevanja i direktan udar na privredu. Profesionalni drumski prevoznici upozoravaju da od 15. januara 2026. godine stupaju na snagu odluke koje bi mogle eliminisati trećinu vozača i transportnih kapaciteta, dok 26. januar 2026. označavaju kao krajnji rok za hitnu institucionalnu reakciju prema Evropskoj komisiji. U suprotnom, poručuju iz Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, posljedice će biti neposredne, mjerljive i pogubne po ekonomiju Bosne i Hercegovine i regiona.

Snimak iz drona (F.Z./N1)

Bosna i Hercegovina ima još svega nekoliko dana da spriječi ozbiljan poremećaj lanaca snabdijevanja i direktan udar na privredu. Profesionalni drumski prevoznici upozoravaju da od 15. januara 2026. godine stupaju na snagu odluke koje bi mogle eliminisati trećinu vozača i transportnih kapaciteta, dok 26. januar 2026. označavaju kao krajnji rok za hitnu institucionalnu reakciju prema Evropskoj komisiji. U suprotnom, poručuju iz Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, posljedice će biti neposredne, mjerljive i pogubne po ekonomiju Bosne i Hercegovine i regiona.

“Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine, kao najorganizovanija i reprezentativna asocijacija drumskih prevoznika u Bosni i Hercegovini, koordinirano sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, kao i drugim relevantnim regionalnim i evropskim partnerima, ovim putem Vas zvanično obavještava o krajnje ozbiljnoj situaciji koja ugrožava pravo na rad profesionalnih vozača i funkcionisanje lanaca snabdijevanja u Bosni i Hercegovini i regionu”, poručuju prijevoznici.

Uz zahvalu predstavnicima vlasti, koji su tokom prethodnih mjeseci primali njihove apele i razmatrali ovo pitanje, poručuju: “danas se nalazimo u tački u kojoj više nema prostora za kalkulacije, te se prema Evropskoj komisiji mora jasno, odlučno i bez odlaganja istupiti u zaštiti prava na rad i očuvanja lanaca snabdijevanja”.

“Tokom posljednja 24 mjeseca uložili smo maksimalne napore u institucionalni dijalog sa Evropskom komisijom i nadležnim evropskim tijelima. Učestvovali smo u desetinama sastanaka sa predstavnicima DG MOVE, u okviru Berlinskog procesa (London), kao i na više sastanaka u Briselu. Obratili smo se svim relevantnim institucijama Evropske komisije koje su nadležne za pitanja koja direktno pogađaju naš sektor. Analizirali smo primjenu AETR-a, SSP-a, EES sistema i drugih propisa te kroz kontinuirane edukacije i stručne argumente ukazivali na suštinu problema”, ističu.

Naglašavajući svoj položaj, dodaju: profesionalni vozač nije turist – on je nosilac ekonomskog sistema i osnovni stub lanaca snabdijevanja; profesionalni vozači nisu azilanti – nijedan od naših vozača ne traži azil niti predstavlja migracioni ili bezbjednosni rizik; vozači nisu bezbjednosna prijetnja, već regulisani i kontrolisani profesionalci koji obavljaju posao od vitalnog interesa za privredu.

U saopštenju navode i da svi profesionalni vozači posjeduju važeće profesionalne kvalifikacije u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući CEMT/IRU Povelju kvaliteta, svaki vozač ima zaključen ugovor o radu, uredno je prijavljen i zaposlen u Bosni i Hercegovini, uz punu poresku i socijalnu evidenciju, raspolažemo dokazima o radno-pravnom statusu vozača i zakonitosti poslovanja transportnih kompanija, kompanije posluju u skladu sa zakonima, međunarodnim sporazumima i evropskim pravilima, posjedujemo važeće dozvole, e-CEMT, e-CMR dokumenta i moderan vozni park, poštujemo sve bezbjednosne, tehničke i administrativne standarde, te da od funkcionisanja drumskog transporta direktno zavise proizvodnja, izvoz, uvoz i ukupni privredni kapaciteti Bosne i Hercegovine i regiona.

“Uprkos svim naporima, suočeni smo sa odlukama koje, počev od 15.01.2026. godine, dovode do eliminacije približno jedne trećine vozača i transportnih kapaciteta, prijete ozbiljnim poremećajem i faktičkim prekidom lanaca snabdijevanja. Takav scenario neminovno znači: zaustavljanje uvoznih i izvoznih robnih tokova, gubitke koji se mjere stotinama hiljada i milionima tona robe, direktan udar na privredu, industriju, trgovinu i energetsko snabdijevanje, destabilizaciju cjelokupnog ekonomskog sistema koji se u preko 90% oslanja na drumski transport”, navode prijevoznici.

Ističu i to da će od 26.01.2026. godine posljedice biti “neposredne i mjerljive”.

“U lancima snabdijevanja Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije biće ugroženo najmanje 1.000.000 tona robe, što u praksi znači „1.000.000 problema“ za privredu – kašnjenja, prekide ugovora, penale, nestašice i poremećaje u proizvodnji, trgovini i snabdijevanju stanovništva. Ovaj udar neće pogoditi samo transportni sektor, već cjelokupnu ekonomiju svake od navedenih država. Nije vrijeme za podjele. Ovim putem potvrđujemo da su se profesionalni drumski prevoznici po prvi put u potpunosti ujedinili – objedinjeni, snažni, odlučni i hrabri u odbrani prava na rad i održivosti lanaca snabdijevanja. Naš nastup je jedinstven, odgovoran i usmjeren isključivo ka zaštiti privrede, radnih mjesta i ekonomskih tokova u Bosni i Hercegovini i regionu”, poručili su.

KONZORCIJUM LOGISTIKA BOSNE I HERCEGOVINE, koordinirano sa partnerima iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, poziva sve institucije Bosne i Hercegovine da “odmah i bez odlaganja reaguju prema svim nadležnim institucijama Evropske komisije, u interesu zaštite privrednih aktivnosti, prava na rad profesionalnih vozača i očuvanja nesmetanog funkcionisanja lanaca snabdijevanja”.

“Istovremeno, pozivamo i vlade svih država regiona da preduzmu identične institucionalne korake prema Evropskoj komisiji, kako bi se zajednički, odgovorno i koordinisano spriječile odluke koje ugrožavaju transportni sektor, robne tokove i ukupnu ekonomsku stabilnost Zapadnog Balkana. Zato još jednom pozivamo nadležne institucije da odmah pređu sa administrativnog postupanja i formalnih razmatranja na konkretne i efikasne institucionalne mjere prema Evropskoj komisiji. Dalja odlaganja i proceduralna opravdanja više nisu prihvatljivi – ne zbog našeg sektora, već zbog posljedica koje pogađaju cjelokupnu ekonomiju. Pozivamo i uvoznike, izvoznike, industrijske i trgovačke subjekte da podrže ovu inicijativu, jer su lanci snabdijevanja krvotok privrede, a njihovo prekidanje ima direktne posljedice po radna mjesta, stabilnost tržišta i ukupni društveno-ekonomski razvoj”, dodaju.

U ime profesionalnih vozača, transportnih kompanija i privrednih subjekata koje predstavljaju, poručuju:

“26.01.2026. godine predstavlja naše posljednje institucionalno i demokratsko sredstvo za zaštitu prava na rad i očuvanje lanaca snabdijevanja. Zato Vas ovim putem pozivamo da hitno i jedinstveno, u periodu do 26.01.2026. godine, preduzmete konkretne diplomatske i institucionalne korake prema Evropskoj komisiji, u saradnji sa vladama država Zapadnog Balkana (WB6), kako bi se: zaštitilo pravo na rad profesionalnih vozača, spriječilo urušavanje lanaca snabdijevanja, osigurala pravna sigurnost i kontinuitet ekonomskih tokova, i potvrdilo da su profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine i regiona zakonito zaposleni, kvalifikovani, provjereni i pouzdani učesnici evropskog transportnog sistema”.

