Policija pretresla tiktokera iz Srebrenika jer se lažno predstavljao kao službenik MUP-a TK

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik identifikovali su osobu koja se na društvenoj mreži TikTok lažno predstavljala kao policijski službenik, koristeći policijsku uniformu i oznake službene osobe, čime je dio javnosti doveden u zabludu.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, postupajući po operativnim saznanjima da nepoznata osoba putem profila pod nazivom “Hodža hit, Dr.Hox” objavljuje sadržaje u policijskoj uniformi i s obilježjima službene osobe, policijski službenici su proveli niz istražnih i operativnih radnji.

“Tom prilikom utvrđen je identitet osobe, a radi se o A. Z. (1983) iz Tinje, Grad Srebrenik. Daljim provjerama policija je utvrdila da je navedeno lice na spomenutom profilu objavljivalo različite neprimjerene sadržaje, koristeći raznu elektroničku opremu i predmete, kao i oznake policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, iako nije zaposlenik policije, čime se lažno predstavljalo kao službena osoba”, dodali su iz kantonalne policije.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, protiv A. Z. je Kantonalnom tužilaštvu dostavljen izvještaj sa prikupljenim dokazima, radi daljnjeg postupanja.

Iz policije podsjećaju da je lažno predstavljanje kao službena osoba krivično djelo te apeliraju na građane da slične slučajeve prijave nadležnim institucijama.

IZVOR:KLIX.BA