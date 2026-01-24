Javni prihodi: FBiH skoro duplo iznad RS-a

Poreska uprava Republike Srpske u 2025. godini na račun javnih prihoda prikupila je 4,459 milijardi KM.

To je za 416,4 miliona KM ili 10 posto više u odnosu na 2024. godinu.

S druge strane, Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su porezni obveznici u periodu januar – decembar 2025. uplatili rekordnih 8.771.286.144 KM javnih prihoda, što je za 10,34 posto više nego u istom periodu 2024. godine.

U strukturi naplate po kantonima, najveće učešće u ukupnoj naplati ostvario je Kanton Sarajevo sa 3.251.164.560 KM, što čini 37,07 posto ukupnih javnih prihoda Federacije BiH.

Slijedi Tuzlanski kanton sa 1.502.171.275 KM i učešćem od 17,13 posto, te Zeničko-dobojski kanton sa 1.118.581.914 KM ili 12,75 posto ukupne naplate. Hercegovačko-neretvanski kanton ostvario je 976.905.828 KM (11,14 posto učešća), a Srednjobosanski kanton 665.686.646 KM (7,59 posto).

Unsko-sanski kanton ostvario je uplatama 527.373.729 KM javnih prihoda, Zapadnohercegovački kanton 369.382.062 KM, Kanton 10 ukupno 168.851.800 KM, Bosansko-podrinjski kanton 99.970.030 KM i Posavski kanton 91.198.301 KM.



(Vijesti.ba)