Policijska akcija u ZDK: Pretresi na 15 lokacija na području Tešnja, Maglaja, Usore i Teslića

FOTO: Armin Durgut/PIXSELL

Policijski timovi Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) rano jutros započeli su istovremene pretresе na petnaest lokacija na području ovog kantona. Pretresi se vrše na području Tešnja, Maglaja i Usore, te na jednoj lokaciji na području Teslića.

Jutrošnji pretresi nastavak su opsežne policijske akcije kodnog naziva „META V“, koju provodi Uprava policije MUP-a ZDK, a koja je usmjerena na otkrivanje i hapšenje osoba osumnjičenih za izvršenje krivičnih djela – „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz člana 340. Krivičnog zakona Federacije BiH i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, saopćeno je iz MUP-a ZDK.

Aktivnosti u okviru akcije „META V“ provode se u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZDK, te po naredbama općinskih sudova u Zavidovićima i Tešnju, dok se dio aktivnosti realizuje u saradnji sa službenicima MUP-a Republike Srpske.

