Stižu pljuskovi i grmljavina, FHMZ upalio alarme za dijelove BiH: Objavljena prognoza do ponedjeljka

Jutros u našoj zemlji umjereno do pretežno obalačno vrijeme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom su zabilježeni u Hercegovini i ponegdje na sjeverozapadu Bosne. Na području Tuzle, Foče, Trebinja i Višegrada na snazi je žuto upozorenje zbog kiše praćene grmljavinom.

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće”, glasi upozorenje.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac 8; Sarajevo, Srebrenica 12; Livno 13; Bihać, Bugojno, Drvar 14; Bijeljina, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica 15; Banja Luka, Prijedor, Sanski Most 16; Doboj, Mostar, Zvornik 17; Trebinje 18; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, za 2 hPa je niži od normalog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom u Hercegovini i ponegdje na sjeverozapadu Bosne. Poslije podne i tokom noći u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne se očekuju lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka oko 25 °C.

U petak, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Ponegdje u Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

U subotu, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 °C.

U nedjelju, pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

U ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.