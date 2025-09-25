Kolovoz mokar i klizav, vozači oprez zbog odrona i magle!

U Bosni i Hercegovini kolovoz je jutros mokar i klizav, zbog obilnih padavina koje su sinoć zahvatile veći dio zemlje.

Mogući su odroni kamenja i zemlje na kolovoz preko planinskih prevoja kao i na dionicama koje vode kroz usjeke. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Zbog radova na sanaciji kolovoza, na magistralnom putu M-5 Bila-Vitez, saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na sanaciji odbojne ograde uz magistralnu cestu Zenica-Doboj (na dionici Donja Vraca-Liješnica) svakog dana (osim nedjelje), od 9 do 17 sati, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem. S obzirom da se radi o frekventnoj dionici, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Do 26. septembra zbog asfaltiranja od 8 do 18 sati doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna (dionici Priboj-Rastošnica). Za vrijeme obustave alternativni pravac je Priboj-Simin Han-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima) i Jajce-Crna Rijeka.

Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu M-17.5 Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke) putnička vozila do 3,5 tone ukupne mase saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila svakim danom (osim nedjelje) od 7 do 17:30 sati. Za vozila preko 3,5 tone ukupne mase saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, za sada, nisu duža od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 6 sati), saopćeno je iz IC BIHAMK-a.