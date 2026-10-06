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Reprezentacija BiH je napredovala za četiri mjesta na FIFA rang-listi

By admin
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Reprezentacija BiH je napredovala za četiri mjesta na FIFA rang-listi otkako je počela nova sezona Lige nacija i trenutno zauzima 57. poziciju u svijetu, zahvaljujući neporaženom nizu u četiri utakmice.
Zmajevi su ostvarili dvije pobjede i dva remija u duelima protiv Poljske, Rumunije i Švedske.

Nakon uvodnog remija bez golova protiv Poljaka u Varšavi, uslijedila je ubjedljiva pobjeda nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4:2, pa remi protiv Švedske u Zenici (1:1), te sinoćnji trijumf nad Poljacima ponovo u Zenici (1:0).

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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