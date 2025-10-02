Poziv za poslodavce: Za zapošljavanje osoba s invaliditetom možete dobiti do 32.400 KM

Poslodavci i samozaposlene osobe – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH nudi vam jedinstvenu priliku da uključite osobe s invaliditetom na tržište rada i istovremeno dobijete značajan novčani stimulans.

Ukupno je za ovu namjenu predviđeno osam miliona KM, a prijave su otvorene do polovine oktobra.

Pravo na stimulans imaju:

Poslodavci koji zaposle osobu s najmanje 60 posto invaliditeta ili s najmanje 70 posto tjelesnog oštećenja koje smanjuje radnu sposobnost

Osobe s umjerenim ili lakim intelektualnim teškoćama

Osobe s 60 posto i više invaliditeta koje žele pokrenuti vlastiti biznis kao osnovnu djelatnost

Visina stimulansa:

Zapošljavanje na otvorenom tržištu rada – u državnim organima, javnim preduzećima i privatnim firmama – iznosi od 18.000 KM do maksimalnih 32.400 KM, zavisno od stepena invaliditeta i trajanja zaposlenja.

Zapošljavanje u privrednim društvima za zapošljavanje osoba s invalidtetom, zaštitnim radionicama i organizacijama osoba s invaliditetom ili samozapošljavanje – od 15.000 KM do 27.000 KM.

Kako ostvariti pravo?

Poslodavci se obavezuju zaposliti osobu s invaliditetom na puno radno vrijeme, najmanje godinu dana. Uz prijavu potrebno je dostaviti:

Dokaz o stepenu invaliditeta zaposlenog

Potvrdu da je osoba nezaposlena ili da je zapošljavanje nastupilo nakon prethodnog poziva

Dokaz da firma nema dugovanja prema državi i da nije u stečaju ili likvidaciji

Fond propisuje i dodatnu dokumentaciju koja se dostavlja uz prijavu

Direktor Fonda, Ahmet Baljić, naglašava da je cilj ovog programa omogućiti osobama s invaliditetom dostojanstven rad. “Želimo da svaka osoba bude ravnopravan član radne sredine, a ne isključena zbog sistemskih prepreka. Pozivamo sve poslodavce, firme i samostalne djelatnike da iskoriste ovu priliku i zajedno doprinesu inkluzivnijem društvu.”

Prijave se mogu podnijeti putem obrasca dostupnog na web stranici Fonda ili direktno u sjedištu u Sarajevu. Za dodatne informacije i pomoć pri prijavi, možete se obratiti osoblju Fonda na telefon 033/717-740.

IZVOR:RADIOSARAJEVO.BA