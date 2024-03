Poznato kada stiže stabilizacija vremena i rast temperatura: “Brzo će ugrijati”

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na planinama je registrovan i slab snijeg.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Na planinama slab snijeg. Tokom dana smanjenje naoblake u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U petak pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

BHmeteo: Brzo će ugrijati

Kako javlja BHmeteo, pred nama je tipična martovska sedmica i prevrtljiv tip ranog proljeća.

U četvrtak se očekuje stabilizacija vremena i prestanak padavina u čitavoj zemlji.

Noć na petak pretežno vedra, do jutarnjih sati petka lokalno slab do prizeman mraz, ponajviše na istoku zemlje. Tokom dana uz pretežno sunčano vrijeme brzo će ugrijati uz dnevne temperature do 21°C.

Prema kraju dana postepeno naoblačenje sa zapada. U subotu lokalno kiša i pljuskovi širom zemlje.

