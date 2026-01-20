Šajkača s kokardom na ulazu u Potočare: Uposleni reagovali, slučaj preuzela policija

U subotu, 17. januara, ispred Memorijalnog centra u Potočarima zabilježen je incident kada se Brane Stanivuković iz Srbije zaustavio na ulazu i, prema navodima uposlenih, provocirao posjetioce i osoblje. Nosio je šajkaču s kokardom i fotografisao se, a nakon što su ga radnici upozorili da takvo ponašanje nije dopušteno, ušao je u verbalni sukob, vrijeđao i uzvikivao da je to „srpska zemlja“.

Uposleni su potom pozvali Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH, a ubrzo je došla i policijska patrola iz Srebrenice koja je preuzela postupanje. Stanivuković je udaljen s prostora ispred Memorijalnog centra, a već narednog dana napustio je Bosnu i Hercegovinu.

Glasnogovornica Memorijalnog centra Almasa Salihović izjavila je da su o incidentu obaviješteni od radnika, ali da Memorijalni centar nema nadležnost nad sigurnošću objekta i prostora, već da je za obezbjeđenje nadležna Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Tekst problematizira incident kao narušavanje dostojanstva Memorijalnog centra i otvara pitanje sigurnosti, odgovornosti nadležnih institucija i toga kako je moguće da se ovakve provokacije dogode bez vidljivih posljedica, uz pitanja upućena bh. sigurnosnim agencijama o ulasku i izlasku takvih osoba iz zemlje.

