Premijerno na SFF-u prikazan dokumentarni film “Sanjam ih” autorice Azre Husarić Omerović

Dokumentarni detektorov film “Sanjam ih”, o bivšem logorašu iz Prijedora kojem je ubijena cijela porodica i dva maloljetna sina, premijerno je prikazan u programu “BH Film” na 31. Sarajevo Film Festivalu.

Film o Ešefu Dženanoviću, koji je odvojen od svoje porodice i silom odveden u jedan od logora u Prijedoru, nastao je nakon obilježavanja Dana bijelih traka u Prijedoru 2022. godine.

Ešef je preživio torturu u tri logora, a prije nego što je razmijenjen, saznao je da ga kod kuće više ne čekaju majka, sestra, supruga i dva maloljetna sina.

Autorica Azra Husarić Omerović je nakon projekcije filma ispričala da, kada je prvi put upoznala Ešefa Dženanovića, nije znala da će se iz kratkog razgovora roditi dokumentarni film.

“Trebalo nam je godinu dana da upoznamo Ešefa, da steknemo povjerenje da se on otvori i ispriča svoju priču. Ešef, 32 godine od zločina, nikad nikome nije ispričao ono što je preživio. Nas je to potreslo. Bilo nam je važno da ispričamo tu priču jer je to jedino svjedočanstvo da je ta porodica postojala”, kaže autorica.

Ešefa je prvi put vidjela tokom obilježavanja Dana bijelih traka u Prijedoru 2022. godine.

“Sjećam se dobro – bila je masa ljudi okupljena oko bijelih ruža i bijelih traka, to su roditelji i porodice, i jedan čovjek koji je stajao pored mosta, potpuno izdvojen iz mase. Držao je tri ruže i gledao je u tu masu ljudi. Prišli smo mu, pozdravili se s njim, predstavili se i pitali ga da li bi podijelio svoju priču s nama. Tad nam je to trebalo za taj teren na koji smo išli. On je rekao dvije rečenice, počeo je da plače i rekao: ‘Ja više ne mogu’”, kazala je Husarić Omerović.

Duže od 30 godina nakon rata, Ešef traga za bilo kakvim informacijama o porodici, u nadi da će biti dostojanstveno sahranjeni i njihove duše pronaći mir. Volju za životom i spas od noćnih mora pronalazi pored vode, gdje svakodnevno peca.

“Kada je bio u logoru, izgubio je cijelu svoju porodicu, srušena mu je i zapaljena kuća u kojoj je živio, s tim su zapaljene i srušene sve uspomene na porodicu. Do danas ih nije pronašao, nema mezar za članove porodice. Izuzev spomenika koji ima – koji je sam izgradio u svom dvorištu – nema nikakvo sjećanje na porodicu. Za nekoliko godina, kada više Ešefa ne bude, jedini način da neko čuva sjećanje jeste ovaj film i ljudi koji pogledaju film i budu prepričavali kako je ta porodica postojala”, govori ona.

Režiju filma potpisuje Azra Husarić Omerović, montažu Elvedin Zorlak, a scenarij i uredništvo Semir Mujkić i Džana Brkanić. Izvršni producent je direktor BIRN-a BiH Denis Džidić. Direktor fotografije filma je Alen Alilović, dok je snimatelj na filmu bio Emir Džanan. Ton je zabilježio Samir Hrković, a kompozitor muzike za film je Damir Imamović. Obradu tona potpisuje Nedim Imamović.

Ovaj, treći po redu film Detektora koji se prikazuje na SFF-u, nastajao je duže od dvije godine. Scene i razgovori su snimani u porodičnom dvorištu Ešefa u Prijedoru, njegovom trenutnom domu u Švicarskoj i na švicarskim i bh. jezerima, gdje pokušava pronaći mir i spas.

“Želja nam je da ovim filmom podstaknemo one koji imaju informaciju o mjestu njihove grobnice da kažu, kako bi njihove duše pronašle smiraj, a Ešef mir”, poručila je Husarić Omerović.

Ovogodišnji, 31. Sarajevo Film Festival održava se od 15. do 22. augusta.

Detektor.ba