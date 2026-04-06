Preminuo Rusmir Mahmutćehajić

Preminuo je akademik Rusmir Mahmutćehajić, prvi potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine i nekadašnji ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Republike Bosne i Hercegovine, objavio je ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Nerin Dizdar.

“O njegovom odnosu prema ovoj zemlji možda najviše govori anegdotalna činjenica da nikada nije dozvoljavao da se ime njegove domovine piše skraćenicama, jer Bosna i Hercegovina se mora nazivati svojim punim imenom, kao najmilije što imamo, kao majka. Njegov odnos prema Stocu je uz to bio poseban, ljubav prema rodnoj grudi dostojna divljenja i izučavanja”, naveo je Dizdar.

Rođen 29. juna 1948. u Stocu, Mahmutćehajić je bio angažovan kao istraživač i direktor u Institutu zaštite na radu Univerziteta u Sarajevu, a također je obavljao funkciju direktora Instituta za ergonomiju na istom univerzitetu. U periodu od 1985. do 1991. djelovao je kao profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Osijeku, u Hrvatskoj.

Od 1992. godine nalazio se na čelu bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, dok od 1996. predsjedava izdavačkim savjetom časopisa “Dijalog” te uređuje časopise “Bosanskohercegovačka elektrotehnika” i “Blagaj”. Godine 1997. izabran je za prvog predsjednika Međunarodnog foruma Bosna.

(Vijesti.ba)