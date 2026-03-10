Sastanak u Srebreniku: Privrednici iz sektora transporta iznijeli probleme ministru Konakoviću

U Srebreniku je sinoć održan važan sastanak predstavnika transportnih firmi sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem, koji je tokom proputovanja kroz ovaj grad izdvojio vrijeme za razgovor sa privrednicima iz sektora cestovnog transporta.

Sastanak je organizovan na inicijativu transportnih kompanija iz Srebrenika, a inicijativu za njegovo održavanje realizovali su gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Adis Fazlić, kako bi privrednici imali priliku da direktno i bez posrednika iznesu probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom poslovanju.

Prema riječima učesnika sastanka, sektor cestovnog transporta u Bosni i Hercegovini već mjesecima se suočava sa ozbiljnim izazovima, a situacija je došla do tačke u kojoj više nema prostora za odgađanje rješavanja nagomilanih problema.

Srebrenik je grad sa snažnim transportnim sektorom. Više od 600 vozača iz ovog grada obezbjeđuje egzistenciju svojim porodicama upravo u ovoj djelatnosti, dok transportne kompanije iz Srebrenika godinama uspješno posluju na evropskom tržištu i grade poslovni ugled Bosne i Hercegovine.

Tokom otvorenog i konstruktivnog razgovora predstavnici transportnih firmi iznijeli su ključne izazove sa kojima se susreću na terenu. Istaknuto je da je cestovni transport jedan od najvažnijih stubova ekonomije Bosne i Hercegovine, ali i važna karika u međunarodnim lancima opskrbe.

Ministar Konaković je, kako je istaknuto, tokom sastanka pokazao spremnost da se aktivno uključi u rješavanje problema ovog sektora. Već tokom razgovora telefonski je kontaktirao nekoliko svojih kolega kako bi im prenio ozbiljnost situacije i zabrinutost transportnih kompanija.

Najavljeno je da će u narednom periodu biti nastavljena diplomatska inicijativa s ciljem pronalaska rješenja i prevazilaženja problema koji opterećuju sektor cestovnog transporta u Bosni i Hercegovini.

Učesnici sastanka naglasili su da je za stabilnost tržišta i očuvanje radnih mjesta važno da institucije države, privrednici i lokalne zajednice djeluju zajednički kako bi se zaštitio i unaprijedio ovaj važan segment ekonomije.