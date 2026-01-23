Propao javni poziv za zakup Koksare: Bh. gigant pred gašenjem

Treći javni poziv koji je raspisala Koksara d.o.o. Lukavac za preuzimanje imovine firme pod zakup, s ciljem održavanja poslovanja u stečaju, bio je otvoren do jučer u podne.

Kako je navedeno u tekstu javnog poziva, pod zakup se nudi cjelokupna imovina u krugu kompanije, s fokusom na pokretanje i održavanje rada fabrike AMK i Koksare, ali i drugih pogona u skladu s mogućnostima. Potencijalni zakupac trebao bi preuzeti nabavku sirovina, prodaju gotovih proizvoda, troškove održavanja pogona, kao i kompletan poslovni rizik.

Javni poziv upućen je i ranijim dobavljačima i partnerima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, na Malti, kao i drugim tržištima.

Stečajni upravnik: Bez obrtnih sredstava nema opstanka

Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić izjavio je da će se, nakon isteka roka 22. januara, ostaviti još dva dana za eventualne ponude koje bi mogle stići poštom, s obzirom na to da se zaprimaju putem protokola Općinskog suda u Tuzli.

– Nakon tog roka znat ćemo da li je bilo interesenata. Mene do ovog trenutka niko nije kontaktirao. Ako se niko ne javi, vjerujem da bi Odbor povjerilaca mogao zatražiti od sadašnjeg zakupca da nastavi rad. Ako se i on izjasni da ne želi produženje, bojim se da nećemo moći dalje nastaviti – rekao je Bajrić za Oslobođenje.

Istakao je da Koksara, kao industrijski sistem, nema vlastita sredstva za obrtni kapital.

– To je industrija koja zahtijeva 50-ak miliona KM obrtnih sredstava da bi mogla normalno funkcionirati – naglasio je Bajrić.

Privremeni zakup i potraga za strateškim partnerom

Podsjetimo, kompanija H&P Zvornik, koja je dio grupacije Pavgord, u novembru je preuzela Koksaru pod zakup i započela upravljanje proizvodnim procesom. Međutim, zbog loših finansijskih rezultata, planirali su da 22. decembra okončaju aranžman i naložili su gašenje koksne baterije.

Ipak, upravljanje je produženo do 22. februara, dok stečajni organi nastavljaju potragu za novim strateškim partnerom.

Sindikat upozorava: Gašenje bi imalo lančane posljedice

Predsjednik Sindikata Koksare Ermin Halilović kaže da, prema informacijama kojima raspolaže, niko se nije javio na javni poziv.

– Firma iz Zvornika radi do 22. februara i, ako se do tada ne pronađe rješenje, slijedi gašenje. Nažalost, sve ukazuje na to da ćemo završiti kao i 200 radnika koji su ostali bez posla nakon otvaranja stečaja – upozorava Halilović.

Dodaje da je Koksara specifičan industrijski sistem koji se, jednom kada se ugasi, više ne može lako pokrenuti.

– Gašenje pete koksne baterije značilo bi kraj, baš kao što je bilo i ranije s četvrtom baterijom. Posljedice bi osjetila i Željeznica FBiH, s obzirom na to da je između 25 i 30 posto njenog teretnog prometa vezano upravo za Koksaru – istakao je Halilović.

Država kao ključni faktor

Halilović smatra da bi država morala imati aktivniju ulogu u pronalasku rješenja.

– Dok su cijene koksa na svjetskom tržištu niske, država bi trebala subvencionirati proizvodnju i pomoći nekoliko mjeseci, kako bi se našlo dugoročno rješenje. Međutim, kada se spomene novac, svi kažu da to nije moguće – zaključio je.

Sudbina Koksare Lukavac, jednog od ključnih industrijskih pogona u Tuzlanskom kantonu, tako ostaje neizvjesna, dok vrijeme za pronalazak rješenja ubrzano ističe.

