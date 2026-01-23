Predložena mjera pritvora za Mirzu Đulića (52) iz Gračanice

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Gračanici stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Mirzu Đulića (52) iz Gračanice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Gračanica pripadnici OKP PU Gračanica su 21. januara 2026. godine izvršili pretres porodične kuće osumnjičenog u Gračanici, te je pronađeno jedno veće pakovanje sa oko 430 grama opojne droge marihuana, sedam paketića biljne materije koja je predmet vještačenja, te više od 400 tableta opojne droge MDMA. Prilikom pretresa je pronađena i jedna digitalna vaga za precizno mjerenje, te novac u iznosima od 18.550 KM, 2.135 eura i 2.000 USD, koji su po naredbi suda privremeno oduzeti.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.