Protest poljoprivrednih proizvođača 21. augusta u Sarajevu zbog neisplaćenih poticaja

Udruženje poljoprivrednih proizvođača FBiH najavilo je mirni protest 21. augusta u 11.55 sati ispred sjedišta Vlade Kantona Sarajevo zbog višemjesečnog kašnjenja isplate poticaja poljoprivrednicima.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH Admir Kahriman rekao je Feni da je kašnjenje poticaja dovelo do ugroženosti proizvodnje i egzistencije farmera.

“Osam mjeseci farmeri sa područja Kantona Sarajevo nisu dobili ni fening kantonalnih poticaja što se ranije nije događalo. Farmerima su neophodna ta sredstva. Očekujemo od nadležnog kantonalnog ministarstva da započne dijalog sa proizvođačima”, rekao je Kahriman.

Pp njegovim riječima, farmeri zahtijevaju da se do 1. septembra izmire sva dugovanja do kraja drugog kvartala. Također, traže izmjene pravilnika koji je primjenjen ove godine i koji je doveo do administrativnih problema, posebno u vezi s dokumentacijom koju je teško pribaviti.

Naglasio je da će okupljanje na kome će izraziti svoje nezadovoljstvo biti mirno i da se samo bore za svoja zakonska prava, ali da ne isključuju niti radikalnije mjere ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Kahriman je upozorio i na posljedice suše, koja je ove godine značajno smanjila prinose, posebno u sektorima stočne hrane.