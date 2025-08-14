Četvrtak, 14 Augusta, 2025
Servisne informacije: Pet saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata u Srebreniku

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Jedno lice, motociklista je povrijeđeno. Evidentiran je i 1 ostali događaj, kao i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 101 pregled, 3 terenske intervencije i 1 kućna posjeta, 7 pacijenata je, sanitetskim vozilom, prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode. Gasili su i požar na šadrvanu u Donjem Srebreniku.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 15 beba, šest djevojčica i devet dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici Gradskog vodovodnog sistema u Srebreniku da će dolaziti do prekida u isporuci vode u terminu od 19-07 h za naselja:

Ćehaje, Ježinac, Babunovići, Luka, Sječe, Moranjci Donji, Kiseljak, NN Polje Ćojluk, te ulicama Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića, Tuzlanskog odreda, 16 Muslimanske brigade, Posavskog odreda i Ahmeta Džanića. Iz JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik mole korisnike za racionalno korištenje vode.
Danas u Srebreniku očekuje se vedro i toplo vrijeme tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 16°C ujutro do 34°C poslijepodne. Aktivno je upozorenje za visoke temperature od 11:00 do 14:00, s maksimalnim temperaturama oko 35°C, stoga izbjegavajte izlaganje suncu u to vrijeme i pijte dovoljno tečnosti.

