Provalna krađa u firmi “Cotex” u Srebreniku

Policijska stanica Srebrenik dana 11.02.2026. godine zaprimila prijavu da je u toku noći 10/11.02.2026. godine od strane jednog ili više NN lica izvršena provala
u prostorije pravnog lica u Srebreniku, kojom prilikom je iz unutrašnjosti objekta otuđena određena količina novca. O događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici PS Srebrenik i OKP PU Srebrenik koji nastavljaju daljnji rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju predmetnog krivičnog djela pod nadzorom potupajućeg tužioca KTTK-a, saopštili su iz MUP-a TK.
Saznajemo da je riječ o firmi “Cotex” Ćehaje Srebrenik, a prema riječima Džemala Nuhanovića, vlasnika firme “Cotex”, ovo je treća u nizu provalnih krađa u privredne objekte u Srebreniku u proteklih par mjeseci.

