Subota, 14 Februara, 2026
Međureligijski dijalog predstavnika vjerskih zajednica na području Srebrenika

By admin
Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić danas je upriličio međureligijski dijalog i zajednički ručak za predstavnike svih vjerskih zajednica koje djeluju na području našeg grada.

Susretu su prisustvovali župnik fra Marko Antić i župni vikar fra Ivan Opačak, sveštenik Radovan Nenić iz Parohije špioničko-jaseničko-potpećke, glavni imam Refik ef. Hodžić te predsjednik Medžlisa Nedim Delić.

Razgovaralo se o važnosti dijaloga, međusobnog razumijevanja i ulozi vjerskih zajednica u očuvanju mira i stabilnosti u našoj lokalnoj zajednici. Zaključeno je da je potreban dodatni dijalog jer mi u pravom smislu živimo jedni s drugima, a ne jedni pored drugih.

-“Dogovorili smo da ovakva druženja budu češća, kao i da u narednom periodu organizujemo međusobne posjete, kako bismo dodatno učvrstili saradnju i povjerenje među ljudima.

Vjerujem da je ovo važan korak za naš Srebrenik i za zajednicu u kojoj poštujemo različitosti i zajedno gradimo bolju budućnost za sve naše građane”,naveo je gradonačelnik Bjelić.

