Velika podrška Zmajevima na Svjetskom prvenstvu: Rasprodani mečevi protiv Švicarske i Katara

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog ljeta će igrati na svom drugom Svjetskom prvenstvu u historiji, a Zmajevi su smješteni u grupu B zajedno s Švicarskom, Kanadom i Katarom.

Nakon pobjede nad Italijom koja je osigurala plasman na Mundijal, potražnja za ulaznicama za utakmice naših Zmajeva već je ogromna. Fanovi traže karte za sve susrete.

Utakmice protiv Švicarske i Katara igraju se u Sjedinjenim Američkim Državama – u Inglewoodu i Seattleu, dok duel protiv Kanade bh. tim odigrava u Torontu.

Ulaznice za utakmice u SAD-u već su rasprodane na zvaničnoj FIFA stranici, a postoji mogućnost da će FIFA naknadno pustiti dodatni kontingent.

U međuvremenu, ulaznice se mogu nabaviti i na FIFA Marketplace platformi, gdje se već preprodaju po znatno višim cijenama – uglavnom preko 500 dolara po karti. Za utakmicu u Torontu ulaznice su još uvijek dostupne na zvaničnoj FIFA stranici, ali po paprenim cijenama.

Prvenstvo će biti otvoreno 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade. Šest dana kasnije Zmajevi će odmjeriti snage sa Švicarskom u Inglewoodu, dok će grupnu fazu okončati 24. juna protiv Katara u Seattleu.

Očekuje se da će stadioni biti puni, a bh. reprezentaciju će sa tribina bodriti brojni navijači, pružajući Zmajevima nezaboravnu podršku u pohodu na dobre rezultate.