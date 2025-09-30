Servisne informacije: Rođeno deset beba

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 39 pregleda, 2 terenske intervencije i 2 kućne posjete, a 4 pacijent su, nakon ukazane pomoći, prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 9 porođaja, a rođeno pet djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje korisnika iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se vedro i sunčano vrijeme tokom većeg dijela dana. Temperature će se kretati od 6°C ujutro do 16°C poslijepodne, uz blagi do umjereni vjetar. Večeras se očekuju slabi pljuskovi s niskim vjerojatnostima padavina.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik