U FBiH smanjena proizvodnja struje, uglja i koksa, a manji i uvoz naftnih proizvoda

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu 2025. godine iznosila je 457 GWh, dok je u istom mjesecu 2024. godine iznosila 603 GWh. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 28,45 posto, termoelektrane sa 62,80 posto, a vjetroelektrane sa 8,75 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u augustu 2025. godine iznosila je 292.095 t, a u istom mjesecu 2024. godine 361.469 t.

Proizvodnja lignita u FBiH u augustu 2025. godine bila je 139.295 t, dok je u istom mjesecu 2024. godine iznosila 126.120 t.

Proizvodnja koksa u augustu 2025. godine iznosila je 26.706 t, a u augustu 2024. godine 34.324 t.

Uvoz naftnih proizvoda u augustu 2025. godine iznosio je 129.593 t, dok je u istom mjesecu 2024. godine bio 137.319 t. Od ukupnog uvoza, u augustu je uvezeno dizel goriva 70,8 posto, bezolovnog motornog benzina 12,7 posto, mazuta i ekstra lakog lož ulja 5,9 posto, dok na kategoriju „ostalo“ otpada 10,6 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.