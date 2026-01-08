Ledeni minusi širom BiH: Kupres -16, Travnik -12, Livno -10

U BiH jutro je pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva slab snijeg je moguć u Bosni i na sjeveru Hercegovine.

Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -11 do -4, na sjeverozapadu Bosne do -14, na jugu od -1 do 3, a dnevna od -6 do 0, na jugu do 6 °C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Poslije podne smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -7, a dnevna oko -5 °C