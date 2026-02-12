U Srebreniku održana premijera dokumentarnog filma “Legendarni kapetan Ibro”

U prepunoj sali Doma kulture u Srebreniku održana je danas premijera dokumentarnog filma “Legendarni kapetan Ibro”, a povodom pete godišnjice smrti ratnog komandanta Ibrahima Salihovića, dobitnika priznanja Zlatni ljiljan.

Premijeri je prisustvovao veliki broj saboraca, prijatelja i poštovaoca njegovog lika i djela iz Srebrenika i drugih sredina. Ovaj projekt u najvećoj mjeri je djelo porodice legendarnog srebreničkog komandanta, a autor filma je Vehbija Ibrahimović – Kigen.

Velika sala Doma kulture u Srebreniku odavno nije bila ispunjenija, što je i najbolji pokazatelj koliko je Ibro kapetn zadužio ovu sredinu. Posebno je bilo lijepo vidjeti veliki broj srednjoškolaca, kao i gostiju iz drugih gradova širom Bosne i Hercegovine.

Prije same premijere u centru Srebrenika brojne delegacije svečano su položile cvijeće na centralno spomen obilježje borcima palim u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a upriličen je i obilazak mezara komandanta Ibrahima Salihovića na Gradskom groblju Grabovci.