Utorak, 2 Septembra, 2025
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara niskog rastinja

By admin
0
34

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo provale u Centar za socijalni rad.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 77 pregleda i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta prevezena su u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je 2 požara niskog rastinja u Barama i Ježincu. Imali su i 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri djevojčice i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas (utorak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Vrela,Šestići, Špionica Centar, Špionica Polja, Ormanica, Huremi, Mustafići i Zubovo Brdo u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i veoma topao dan s maksimalnom temperaturom od 28°C.

Prethodni članak
Tuzla: Maloljetnik izboden u sukobu, hitno operisan
Naredni članak
OGUS 2025 završava večeras odličnom pozorišnom predstavom “Nije bila peta, bila je deveta”
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a