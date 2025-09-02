Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara niskog rastinja

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo provale u Centar za socijalni rad.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 77 pregleda i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta prevezena su u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je 2 požara niskog rastinja u Barama i Ježincu. Imali su i 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri djevojčice i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas (utorak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Vrela,Šestići, Špionica Centar, Špionica Polja, Ormanica, Huremi, Mustafići i Zubovo Brdo u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i veoma topao dan s maksimalnom temperaturom od 28°C.