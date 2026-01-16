U Gradačcu novi pogon za preradu mlijeka u prahu: Dnevni kapacitet 100 tona mlijeka

U Gradačcu je u toku izgradnja pogona za preradu mlijeka u prahu. Ovaj savremeni proizvodni pogon trebao bi doprinijeti stabilnosti mliječne proizvodnje, stvaranju dodatne vrijednosti i jačanju konkurentnosti domaće prehrambene industrije. Investitor projekta je Mliječna industrija 99, a prema riječima federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemala Hrnjića, ovo je prva ovakva investicija u Federaciji BiH.

“Predstavlja jedan od koraka u rješavanju problema s povremenim viškovima mlijeka na tržištu. Pružanjem mogućnosti prerade mlijeka u prahu, ovaj pogon osigurava stabilnost proizvođačima, smanjuje gubitke i jača cijeli sektor mljekarstva”, istako je ministar Hrnjić.

On je naveo i kako je cilj zadržati trend rasta proizvodnje i prerade mlijeka te kako će u programu poticaja za 2026. podržati cijelu mliječnu industriju Federacije da po potrebi suši mlijeko u pogonima u Gradačcu.

Do sada je MI99 ostvarila podrške resornog federalnog ministarstva u iznosu većem od milion KM. Sredstva su u posljednjih pet godina uložena u izgradnju, proširenje i opremanje novih građevinskih objekata kao i sufinansiranje aktivnosti na povezivanju privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta u FBiH.

Novi pogon za sušenje mlijeka ima kapacitet da dnevno osuši sto tona mlijeka od čega je moguće dobiti cca 8,5 tona praha. Vrijednost ove investicije je oko četiri miliona KM”, kazao je Isad Djedović, magistar prehrambene tehnologije i rukovodilac proizvodnje u Mliječnoj industriji 99.

U posljednje tri godine, poljoprivredni proizvođači i prerađivači s područja Gradačca ostvarili su ukupno 16,8 miliona KM podrške kroz različite programe i mjere s nivoa FBiH.