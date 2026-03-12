Sindikat doktora medicine i stomatologije TK: Ponižava se zdravstveni sistem i njegovi nosioci

Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona održao je juče press-konferenciju na kojoj je oštro odbacio navode Vlade TK o „jednakom uvažavanju svih radnika“, ističući da su upravo doktori specijalisti i subspecijalisti jedina kategorija kojoj nisu usklađeni koeficijenti sa ostatkom Federacije BiH.

Ključne poruke sa konferencije:

• Pitanje principa, a ne novca: Vlada TK je za povećanje plata izdvojila 18 miliona KM, dok je za ispunjenje zahtjeva doktora potrebno dodatnih 3% na koeficijente. Sindikat naglašava da nije problem u nedostatku novca, već u odbijanju da se prizna stručnost ljekara u TK.

• Diskriminacija specijalista: Dok su koeficijenti za ostalo medicinsko osoblje usaglašeni sa drugim kantonima (poput Sarajevskog i Zeničko-dobojskog), specijalisti i subspecijalisti u Tuzli ostaju najlošije plaćeni u Federaciji, uprkos tome što izvode najsloženije procedure poput kadaveričnih transplantacija.

• Nametnuto radno vrijeme: Ljekari u TK rade najduže u federaciji – 40 sati sedmično, pri čemu im pauza nije uračunata u radno vrijeme (stvarno prisustvo 8,5 sati dnevno), što je nepovoljnije u odnosu na kolege u drugim kantonima.

• Ugrožena naučna baza: Ignorisanjem doktora koji su nosioci akademskih zvanja, vlast direktno ugrožava opstanak Medicinskog fakulteta i naučne baze u Tuzli.



Precizni zahtjevi za koeficijente:

Sindikat je pokazao kooperativnost smanjivši prvobitne zahtjeve za 50%, ali od sljedećih minimuma neće odustati:

• Doktor medicine: Zahtjev 5.2 (Trenutno 5.0)

• Specijalista: Zahtjev 6.0 (Vlada nudi 5.8, trenutno 5.65)

• Subspecijalista: Zahtjev 6.2 (Vlada nudi 6.0, trenutno 5.85)



„Ne tražimo plate kao u Sarajevu, prihvatili smo nižu satnicu koju je Vlada odredila prema finansijskoj moći kantona. Ali tražimo da nam se prizna koeficijent, jer naša stručnost ne vrijedi manje od stručnosti kolege u Zenici ili Goraždu,”, poručila je prof.dr Elvira Konjić, predsjednica podružnice Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK

Upozorenje na kolaps sistema: Zbog razlike od svega 3%, Vlada TK rizikuje dalji odlazak stručnog kadra u privatni sektor ili druge kantone. Sindikat podsjeća građane da su duge liste čekanja i preopterećenost ljekara porodične medicine (koji su preopterećeni brojem pacijenata) direktna posljedica ovakve politike.



Savez strukovnih sindikata F BiH na čelu sa zamjenikom predsjednika dr. Damirom Baždarevićem pružio je podršku kolegama iz Tuzlanskog kantona, naglašavajući da je zahtjev realan i u skladu s praksom drugih kantona. Isto je učinio i dr.Rifat Rijad Zaid, predsjednik LJekarske komore F BiH.

Sindikat poziva Vladu TK i resornu ministricu na nastavak pregovora kako bi se postigao dogovor koji će osigurati stabilnost zdravstvenog sistema i spriječiti odlazak kvalifikovanih kadrova.

Sindikat ostaje pri odluci o organizaciji protesta u petak i subotu (13. i 14. marta), naglašavajući da je to borba za dostojanstvo profesije i opstanak javnog zdravstva za sve građane Tuzlanskog kantona.



Sindikat doktora medicine i stomatologije TK