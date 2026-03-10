U UKC-u Tuzla urađena kadaverična transplantacija bubrega pacijentu iz Srebrenika

Multidisciplinarni tim za transplantaciju bubrega JZU UKC Tuzla obavio je kadaveričnu transplantaciju bubrega.

Zahvaljujući humanom činu porodice donora iz Sarajeva urađena je kadaverična transplantacija bubrega pacijentu iz Srebrenika.

Nakon saznanja da su kolege iz Sarajeva uradili eksplantaciju bubrega i da jedan bubreg ide u Tuzlu organizovan je proces transplantacije. Formirana su 2 tima, jedan za pripremu bubrega za transplantaciju i drugi za pripremu pacijenta i pristup transplantaciji. Operacija i postoperativni tok protekli su uredno, a primalac organa bio je 61-godišnji muškarac koji je bio na peritonealnoj dijalizi”, rekao je načelnik Klinike za urologiju, doktor Samed Jagodić.

Transplantaciju bubrega su izvršili doktori Samed Jagodić i Rasim Agić sa kardivaskularnim hirurzima Nailom Šehićem i Ajdinom Umihanićem.

Prema riječima koordinatora transplant programa u UKC Tuzla, doktorice Lejle Vikalo rani postoperativni tok protiče uredno, pacijent je u Jedinici intenzivne terapije i stabilnih je vitalnih parametara.

U procesu realizacije transplantacije uz multidisciplinarni tim ljekara za eksplantaciju i transplantaciju Klinike za urologiju, Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju i Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju učestvuju i zdravstveni profesionalci Odjeljenja za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju Klinike za interne bolesti i stručni timovi Poliklinike za transfuziologiju, Zavoda za patologiju Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Bolničke apoteke i Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu.

“Izražavamo zahvalnost multidisciplinarnom timu UKC Tuzla i zdravstvenom osoblju UKC Sarajevo na brzoj reakciji i saradnji pri realizaciji transplantacije, porodici donora na humanosti, ali i pripadnicima MUP-a TK koji su službenom pratnjom doprinijeli brzom i sigurnom transportu organa što je u ovakvim slučajevima od izuzetnog značaja”, saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

IZVOR.TUZLANSKI.BA