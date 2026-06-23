Protest autoškola u Tuzli

Na ulicama Tuzle jutros od sedam sati zabilježene su velike saobraćajne gužve uslijed mirne protestne vožnje koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju.

Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače.

Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastave.

Predsjednik Organizacionog odbora protesta Tomislav Tomić istakao je da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad koji je strogo usklađen sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH i pratećim pravilnicima.

– Tražimo zakonit i stručno utemeljen proces koji neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača – poručili su organizatori ove protestne vožnje.

S druge strane, resorno kantonalno ministarstvo odbacuje optužbe i tvrdi da je uvođenje informacionog sistema u potpunosti legalno. Iz Ministarstva istovremeno upozoravaju da bojkot sistema od strane autoškola direktno ugrožava kandidate koji trenutno čekaju na polaganje vozačkog ispita.

Iz ove institucije navode i da su tokom pojačanih inspekcijskih kontrola u proteklom periodu više puta zatekli zaključane učionice autoškola u terminima predviđenim za teorijsku nastavu, kao i niz nepravilnosti prilikom izvođenja predavanja iz prve pomoći.

Dok traje institucionalni i pravni spor između predstavnika autoškola i kantonalnih vlasti, direktne posljedice trpe građani Tuzle koji su se suočili s otežanim odvijanjem saobraćaja, kao i sami kandidati čiji je proces obuke i polaganja neizvjestan.

Fena/federalna.ba