Završena prva faza dogradnje drugog sprata zgrade Općinskog suda u Srebreniku

Povodom završetka prve faze radova na dogradnji drugog sprata zgrade Općinskog suda u Srebreniku, predsjednik suda Muhamed Vejzović upriličio je prijem za ministricu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Natašu Marošević, predstavnike Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH te gradonačelnika Srebrenika Adnan Bjelića i njegove saradnike.

Ove institucije pomogle su ovaj projekat koji predstavlja ključni korak u unapređenju pravosudne infrastrukture na području Srebrenika.

Gosti su imali priliku vidjeti kako će dograđeni prostor izgledati kada se završi i konačno uređenje novih prostorija i upoznati se sa rezultatima rada Općinskog suda u Srebreniku koji po svim ocjenama u našoj državi kotira vrlo visoko.

Adaptacijom novoizgrađenog sprata zgrade Općinskog suda Srebrenik, steći će se i uslovi da se ovaj objekt preseli i odjeljenje zemljišno-knjižnog odjeljenja koji se trenutno nalazi u starijoj i trošnoj zgradi u blizini željezničke stanice u Srebreniku.