Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2025. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu sljedeće porezne prijave:

• Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2025. godinu – Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2026. godine,

• Prijavu poreza na dobit za 2025. godinu do 31. marta 2026. godine,

• Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2026. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2026. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2026. godine.

Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2025. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

• dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,

• dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,

• dohodak direktno iz inostranstva,

• dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,

• dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa,

• dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

• zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),

• porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:

• dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,

• dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,

• dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,

• dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,

• dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),

• porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak

Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:

• Za dohodak od nesamostalne djelatnosti:

-fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima – Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatilac dužan dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28.02.2026. godine;

• Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

-Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku;

-Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nosilac zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28.02.2026. godine;

• Za dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stava (4) Zakona, koji se oporezuju po odbitku (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu; povremene samostalne djelatnosti kao što su: povremene djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost)

− Godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02.2025. godine;

− Obrazac AMS – 1035 – Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva;

• Za dohodak od imovine – iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:

-Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine – Obrazac PRIM-1054;

-ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);

-dokaz o naplaćenom dohotku;

• Za dohodak od imovinskih prava – vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):

-ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava;

• Za dohodak ostvaren u inostranstvu:

-dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.);

-dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu.

Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga obveznik je dužan podnijeti:

a. originalnu dokumentaciju ovlaštenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana njegove porodice koji se liječio,

b. potvrdu o participaciji,

c. potvrdu o plaćanju troškova,

d. kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije, i račun apoteke kao dokaz da je lijek plaćen,

e. kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),

f. izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da troškovi liječenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadoknađeni iz sredstava donatora.

Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit obveznik je dužan podnijeti:

a. fotokopiju ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 01.01.2009. godine),

b. ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava,

c. dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine,

d. dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).

U smislu odredbi Zakona, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m².

Navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:

• ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti,

• ostvario samo dohodak od iznajmljivanja nepokretne imovine – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu gdje se nepokretna imovina nalazi,

• fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta i strani državljani, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti na linku:

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti na linku:

Obrazac GPD-1051 – BS

Obrazac GPD-1051 – HR

Obrazac GPD-1051 – SR

Napomena: U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak Godišnja prijava poreza na dohodak Obrazac GPD-1051 i prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak mogu se dostavljati na dosadašnji način, lično, putem pošte, ili elektronski putem kvalificirane elektronske potvrde KEP-a (Porezna uprava je omogućila i na ovaj način, iako nije obavezno).

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

Prijave poreza na dobit za 2025. godinu

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem uz upotrebu kvalificirane elektronske potvrde (KEP) podnose: privredna društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:

a) Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.

Prilozi:

• Porezni bilans (Obrazac PB-800),

• Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG 809),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

• Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

• Plan investiranja (Obrazac PI-808),

• Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

• Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),

• Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),

• Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),

• Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),

• Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902),

• Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB – 901),

• Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805).

b) Obrazac PP-802 – Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.

Prilozi:

• Porezni bilans (Obrazac PB-800),

• Bilans uspjeha,

• Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

• Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

• Plan investiranja (Obrazac PI-808),

• Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

• Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).

c) Obrazac PP-803 – Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.

Prilozi:

• Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),

• Bilans uspjeha,

• Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

• Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

• Plan investiranja (Obrazac PI-808),

• Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

• Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).

d) Obrazac PP-804 – Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.

Prilozi:

• Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),

• Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),

• Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),

• Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),

• Plan investiranja (Obrazac PI-808),

• Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),

• Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814).

e) Obrazac PP- 805 – Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.

Prilozi:

• Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),

• Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica,

• Rješenje o konsolidaciji.

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

• e-maila: puinfo@fpu.gov.ba;

• telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu kontakti ;

• za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba.

Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH