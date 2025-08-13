“Sudije bez prava na troškove noćenja: NSFBiH donio odluku, koliko će zarađivati sudije”

Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije BiH donio je pravilnik o dnevnicama, putnim troškovima, članarinama i drugim naknadama.

Bez povišica

Prema ovom pravilniku, glavnom sudiji na utakmici Prve lige Federacije BiH pripada neto naknada od 500 KM, delegata i posmatrača suđenja sleduje iznos od 400 KM, pomoćne sudije 350 KM, a četvrtog sudiju 200 KM. Iznosi su nepromijenjeni u odnosu na prethodnu takmičarsku godinu.

Vrijedi istaknuti da službene osobe nemaju pravo na troškove noćenja.

Glavnom sudiji na utakmicama Druge lige FBiH pripada naknada u iznosu od 170 KM, koliko će inkasirati i delegat, a pomoćnicima 140 KM.

Klubovima rok od 48 sati

– Ukolika službena osoba na utakmicu putuje preko 250 kilometara (u jednom pravcu) od mjesta boravka, službenom licu se na gore navedene iznose obračunava dodatnih 50 KМ – navedeno je u pravilniku.

Navedene iznose naknada za službena lica (sudije/delegat/posmatrač) klub je obavezan uplatiti svakoj službenoj osobi pojedinačno, najkasnije 24 sata po odigranoj utakmici obavezno na žiro račun.

– Ukoliko klub ne isplati službena lica ili ih djelimično isplati, klubu se ostavlja rok od dodatna 24 sata da izmiri troškove, nakon čega se podnosi prijava za pokretanje disciplinskog postupka – precizirano je.